Avellino-Pescara | ecco le probabili formazioni

L’Avellino sfida il Pescara alle 19.30 allo stadio Partenio-Lombardi, una partita importante per entrambe le squadre in lotta per la salvezza. L’allenatore biancoverde ha deciso di schierare una formazione più offensiva dopo l’ultima sconfitta, puntando su alcune novità in attacco. Il Pescara, invece, cerca di migliorare il suo rendimento in trasferta con un modulo più compatto rispetto alle ultime gare.

Alle 19.30, allo stadio Partenio-Lombardi, l’Avellino affronta il Pescara nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie B. Un appuntamento cruciale per i biancoverdi, chiamati a raccogliere punti preziosi contro una formazione che occupa l’ultima posizione in classifica e a rafforzare così il proprio margine sulla zona retrocessione. La settimana vissuta dagli irpini è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo il ritorno da Monza, nonostante la sconfitta, erano emersi segnali incoraggianti dal punto di vista della prestazione. Tuttavia, il successivo ko contro il Frosinone ha fatto registrare una flessione sia tecnica sia emotiva, alimentando polemiche nel post-gara.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ad Avellino, Giacomo Caruso scende in campo con il Pescara per la partita della venticinquesima giornata di Serie B 20252026, dopo aver recuperato dall'influenza che lo aveva colpito in settimana e che aveva messo in dubbio la sua presenza.

