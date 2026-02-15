Avellino-Pescara 0-1 una gemma di Brugman per i 3 punti | cornaca tabellino e voti

Gaston Brugman ha segnato il gol decisivo nel finale, portando il Pescara alla vittoria contro l’Avellino per 1-0. La rete, un colpo di classe, ha permesso ai biancoazzurri di conquistare tre punti fondamentali e di mantenere vivo il loro sogno di restare in Serie B. La partita si è giocata in un campo difficile, con l’Avellino che ha cercato di reagire fino all’ultimo, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Ritorno al successo per il Delfino, una vittoria di speranza. Con una rete di grande fattura di Gaston Brugman nel finale, il Pescara ha espugnato Avellino per 1-0 e fatto capire di non voler ancora mollare la Serie B. Per il fischio di inizio della gara, affidata al fischietto varesino Calzavara (lo stesso dell'andata e della finale playoff di ritorno con la Ternana), mister Gorgone ha varato un 4-3-2-1 sulla carta più equilibrato e omogeneo rispetto agli assetti precedentemente proposti da lui e dal suo predecessore (Vivarini). Dentro nell'undici titolare Cagnano (al debutto), Meazzi, il rientrante Bettella e Lamine Fanne, fuori invece Brugman, Gravillon, Russo e Lorenzo Insigne.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La partita tra Monza e Pescara si è conclusa con un risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa.

Il Cesena batte il Pescara 2-0 nell’anticipo di Serie B.

