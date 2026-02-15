Auto usate nel 2025 quasi 20mila i passaggi di proprietà ad Arezzo Crescita sopra la media regionale

Nel 2025, ad Arezzo si registrano quasi 20.000 passaggi di proprietà di auto usate, un aumento che deriva dall'incremento del 3% rispetto all’anno precedente. La crescita supera quella della regione, che si ferma al +2,5%, e si posiziona al secondo posto in Toscana, subito dopo Massa Carrara con il +4,6%. Un dettaglio concreto è che molte persone scelgono di vendere o acquistare veicoli usati per motivi di risparmio e praticità.

Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nell'Aretino si registra un +3% (secondo miglior dato in Toscana) per un totale di 19.572 atti, che colloca la provincia al 4° posto in regione. Tra i modelli, la Volkswagen Golf continua a comandare le ricerche Il mercato delle auto usate cresce nell'Aretino. Rispetto al 2024, la provincia registra un +3% nel numero di passaggi di proprietà netti, un aumento superiore a quello regionale e secondo in regione solo a Massa Carrara (+4,6%). Nel complesso sono i 19.572 passaggi registrati, quarta miglior cifra in Toscana. Più in generale, l’aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più i toscani verso l’usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In Capitanata il mercato delle auto usate cresce.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.