Auto si ribalta all' altezza della rotatoria | quattro persone finiscono in ospedale

Un incidente ha coinvolto un'auto che si è ribaltata vicino alla rotatoria di Brindisi, causando il ricovero di quattro persone in ospedale. L’incidente si è verificato alle 20 di oggi lungo la strada che collega il quartiere Sant’Elia alla superstrada per Lecce, creando confusione tra gli automobilisti e alcuni momenti di tensione. Un’auto, secondo le prime testimonianze, ha perso il controllo, finendo su un lato e lasciando i presenti sotto shock. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica, mentre i soccorritori hanno assistito i feriti sul posto.

L'incidente si è verificato domenica sera nei pressi del rione Sant'Elia. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco BRINDISI - L'auto si è ribaltata in prossimità di una rotatoria. Si sono vissuti momenti di apprensione per un incidente avvenuto intorno alle ore 20 di oggi (domenica 15 febbraio) sulla bretella che collega il rione Sant'Elia con la superstrada per Lecce e con il rondò all'imbocco della superstrada per Taranto (cosiddetto incrocio della morte). Nel sinistro è coinvolta un'Alfa Mito. Il conducente, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.