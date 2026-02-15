ATP Rotterdam 2026 De Minaur travolger Auger-Aliassime e vince il torneo

Dopo le due sconfitte in finale negli ultimi due anni, Alex de Minaur riesce finalmente a trionfare nell'ATP 500 di Rotterdam. I ko erano arrivati prima con Sinner e poi con Alcaraz, mentre oggi l'australiano ha sconfitto nettamente il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un'ora e diciotto minuti di gioco. Per de Minaur è l'undicesimo titolo della carriera, mentre Auger-Aliassime vede interrompere la sua striscia di imbattibilità che durava anche dal torneo vinto di Montpellier la scorsa settimana. Un buonissimo rendimento al servizio per de Minaur, che ha vinto il 76% dei punti con la prima ed il 65% con la seconda, colpo con cui ha invece sofferto tantissimo Auger-Aliassime (appena il 30%).