Atalanta per Raspadori si teme uno stiramento Rischia un mese di stop

L'Atalanta sospetta che Raspadori abbia uno stiramento ai muscoli dei fianchi e potrebbe restare fuori per un mese. La società aspetta i risultati della risonanza, prevista per lunedì 16 febbraio, per confermare la diagnosi. La punta nerazzurra ha sentito dolore durante l’ultimo allenamento, e i medici monitorano attentamente la sua condizione.

CALCIO. Lunedì 16 febbraio è atteso l'esito della risonanza sul risentimento ai flessori della punta nerazzurra, che va verso lo stop. A Dortmund martedì 17 (alle 21) probabile conferma di Samardzic e Zalewski sulla linea dei trequartisti. Allarme per Giacomo Raspadori in casa Atalanta in vista della gara d'andata dei playoff di Champions, martedì 17 febbraio al Westfalenstadion di Dortmund (alle 21) contro il Borussia. L'attaccante nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale del match contro la Lazio: si teme uno stiramento, che significherebbe circa un mese di stop.