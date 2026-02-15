Atalanta cinica e solida in difesa col solito super Carnesecchi | qualificazione Champions a vista

L'Atalanta ha conquistato una vittoria determinante contro la Lazio all’Olimpico, grazie a una prestazione solida e cinica in difesa e a un super Carnesecchi tra i pali. La partita si è giocata davanti a uno stadio quasi vuoto, perché i tifosi laziali hanno deciso di non partecipare in segno di protesta contro la società. La squadra bergamasca ha aperto le marcature con un gol di Koopmeiners e ha chiuso il match con il raddoppio di Højlund, dimostrando grande concentrazione e determinazione.

Importantissima vittoria della Dea all'Olimpico con un 2 a 0 rifilato alla Lazio in uno stadio praticamente vuoto per il persistere dello sciopero dei tifosi laziali verso la società. L'assenza di Cdk operato al menisco, lancia nel match Samardzic dall'inizio. In questa trasferta romana, finalmente la formazione nerazzurra è stata in grado di adattarsi alle difficoltà affrontandole e riuscendo a vincere una gara sporca. L'Atalanta per diversi tratti del match ha anche subito la Lazio, ma è stata bravissima a capitalizzare le occasioni capitatele sfruttandole al meglio. La massima punizione trasformata da un insolito Ederson rigorista e la perla di Zalewsky premiano la nostra squadra, che ha dovuto sudare e non poco per riuscire a non subire la rete avversaria.