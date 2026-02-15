Asti forma volontari per le cure palliative | corso gratuito entro maggio per supporto a malati e famiglie
Asti ha avviato un corso gratuito per volontari dedicato alle cure palliative, per rispondere alle richieste di assistenza di malati e famiglie, in seguito alla crescente domanda di supporto nella città. Il percorso formativo, promosso dall’associazione Con Te OdV, si concluderà entro maggio e mira a preparare persone motivate ad aiutare chi affronta malattie in fase avanzata. Un’opportunità concreta per chi desidera impegnarsi in questo settore, con iscrizioni aperte fino a fine aprile.
Asti si mobilita per le cure palliative: un nuovo corso per volontari di Con Te OdV. L’associazione Con Te OdV di Asti ha aperto le iscrizioni a un corso di formazione gratuito per aspiranti volontari, offrendo un’opportunità concreta a chi desidera sostenere malati e le loro famiglie. Le candidature sono aperte fino al 15 marzo, e il corso si svolgerà tra aprile e maggio, con incontri settimanali dedicati all’assistenza e al supporto emotivo. Un’iniziativa per rispondere a un crescente bisogno di supporto. L’impegno di Con Te OdV si inserisce in un contesto di crescente necessità di assistenza per persone affette da patologie inguaribili e per i loro cari.🔗 Leggi su Ameve.eu
