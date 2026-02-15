Assunzioni all’orizzonte Si avvicina la Pasqua è caccia al personale
Con l’arrivo della Pasqua, le aziende turistiche della provincia di Rimini pianificano nuove assunzioni, spinti dalla crescente domanda di visitatori. Secondo i dati della Camera di Commercio, tra febbraio e aprile si prevede di inserire circa 11.000 nuovi lavoratori, tra contratti a tempo determinato, indeterminato e forme di lavoro temporaneo. Questo aumento di posti di lavoro si traduce in un’opportunità concreta per molti candidati in cerca di occupazione stagionale.
Si avvicina la Pasqua e si accende il mercato delle assunzioni nel mercato turistico. Stando all’ultimo bollettino della Camera di Commercio, nella provincia di Rimini gli ingressi previsti, ovvero le entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato oppure forme di lavoro flessibile, nel trimestre che va da febbraio ad aprile sono 11.220. Un numero importante se si pensa che nel mese di febbraio le nuove assunzioni stimate si attestano a quota 2.540. Questo significa che già dal mese di marzo ci sarà la corsa a completare gli organici delle attività turistiche, tra alberghi e ristoranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
PhotoSì va a caccia di personale: 15 assunzioni
PhotoSì, azienda di Riccione specializzata in servizi fotografici e stampa, è alla ricerca di nuovo personale.
La caccia al voto degli scontenti e le trattative dei leader: ecco come Agrigento si avvicina alle elezioni
A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, Agrigento si segue il percorso di confronto e preparazione politica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Assunzioni all’orizzonte. Si avvicina la Pasqua, è caccia al personale; Immissioni in ruolo docenti: ci saranno assunzioni anche da GPS sostegno prima fascia ADSS o si rischia di scegliere a vuoto una provincia del nord?; Mercato del lavoro: a febbraio 424mila assunzioni ma il mismatch resta uno scoglio strutturale; Poco personale. E non si sa nulla delle assunzioni.
Assunzione degli idonei concorso PNRR, non si va oltre il 30%. Frassinetti: Possibilità aggiuntiva solo da elenchi regionaliL’interrogazione presentata da Andrea Casu, Irene Manzi e Silvia Roggiani riporta al centro il tema delle assunzioni dei docenti legate ai concorsi PNRR. I deputati chiedono al Ministero se intenda in ... orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti: ci saranno assunzioni anche da GPS sostegno prima fascia ADSS o si rischia di scegliere a vuoto una provincia del nord?L'aggiornamento delle GPS per le supplenze docenti, valide per il biennio 2026/27 e 2027/28 si intreccia alle aspettative legate alle assunzioni in ruolo. orizzontescuola.it
L’interrogazione presentata da Andrea Casu, Irene Manzi e Silvia Roggiani riporta al centro il tema delle assunzioni dei docenti legate ai concorsi PNRR. I deputati chiedono al Ministero se intenda intervenire per superare il limite del 30 per cento nell… x.com
METODO DELLA MANO PER STIMARE LA LUCE DEL GIORNO RIMANENTE Il "metodo della mano" è un antico strumento di stima del tempo che si basa sull'angolo di elevazione solare, cioè sull'angolo tra il sole e l'orizzonte. sebbene non fornisca una misu facebook