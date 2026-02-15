Assunzioni all’orizzonte Si avvicina la Pasqua è caccia al personale

Con l’arrivo della Pasqua, le aziende turistiche della provincia di Rimini pianificano nuove assunzioni, spinti dalla crescente domanda di visitatori. Secondo i dati della Camera di Commercio, tra febbraio e aprile si prevede di inserire circa 11.000 nuovi lavoratori, tra contratti a tempo determinato, indeterminato e forme di lavoro temporaneo. Questo aumento di posti di lavoro si traduce in un’opportunità concreta per molti candidati in cerca di occupazione stagionale.

Si avvicina la Pasqua e si accende il mercato delle assunzioni nel mercato turistico. Stando all’ultimo bollettino della Camera di Commercio, nella provincia di Rimini gli ingressi previsti, ovvero le entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato oppure forme di lavoro flessibile, nel trimestre che va da febbraio ad aprile sono 11.220. Un numero importante se si pensa che nel mese di febbraio le nuove assunzioni stimate si attestano a quota 2.540. Questo significa che già dal mese di marzo ci sarà la corsa a completare gli organici delle attività turistiche, tra alberghi e ristoranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

