Assolti più della metà degli indagati da Gratteri Ecco tutti i processi flop

Nicola Gratteri ha annunciato l’assoluzione di più della metà degli indagati nei processi che lo vedevano coinvolto, dopo aver portato avanti inchieste che hanno spesso portato a risultati deludenti. Le udienze si sono concluse con sentenze favorevoli, anche quando le prove sembravano deboli o insufficienti. Nei tribunali di tutta Italia, alcuni di questi procedimenti si sono rivelati fallimentari, lasciando aperti molti dubbi sulla loro efficacia. Gratteri, noto per le sue battaglie contro la criminalità organizzata, si trova ora a confrontarsi con la realtà di processi che non hanno prodotto condanne, nonostante le aspettative

Nicola Gratteri è un nome che risuona nelle aule di tribunale come nelle piazze mediatiche. Magistrato dal profilo alto, volto noto delle battaglie contro la 'ndrangheta, oggi fa campagna referendaria contro la riforma della giustizia. Più che legittimo. Riforma, tra l'altro, che prevede l'Alta Corte disciplinare, strumento concepito per rafforzare la responsabilità dei magistrati e illuminare gli errori. Eppure, proprio i suoi processi più celebrati si sono tradotti in una sequela di assoluzioni e risarcimenti milionari a carico dello Stato. A partire dall'Operazione Stige, 2018, con Gratteri procuratore capo della Dda di Catanzaro.