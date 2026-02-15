Ascolti TV | Sabato 14 Febbraio 2026

Sabato 14 febbraio 2026, il concerto di The Voice Kids su Rai1 ha attirato molta attenzione, perché Matteo Trullu ha conquistato il pubblico con la sua performance. La vittoria è arrivata dopo una serata di emozioni e sfide tra i giovani cantanti, con molti spettatori che hanno seguito ogni momento in diretta.

Nella serata di ieri, sabato 14 febbraio 2026, su Rai1 The Voice Kids ( ha vinto Matteo Trullu ) intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 registra un netto di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Balla coi lupi raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 14 Febbraio 2026 Ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Olimpiadi Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti. Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C’è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5. Comme un Juif en France Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ascolti tv, Rai 1 massacra la concorrenza: lo speciale di Affari Tuoi il più visto della prima serata - i trend Auditel; A Tv Talk si esamina il successo di Chi l'ha visto?; I programmi TV di oggi 14 febbraio 2026: i film per San Valentino; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 14 Febbraio, in prima serata. Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te domina. Ma Clerici insegueUn sabato sera all’insegna dei grandi titoli, quello di San Valentino, che ha visto dominare, ancora una volta, Maria De Filippi ... dilei.it #AscoltiTV Total Audience | Sabato 7 Febbraio 2026. Boom #Olimpiadi: la Discesa Libera (+61K) fa schizzare Rai2 al 30.71%. I Giochi di #MilanoCortina imperversano nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di sabato 7 febbraio 2026: i dati Auditel facebook