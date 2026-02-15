Il sabato di San Valentino non ha fatto sconti alla concorrenza televisiva, mettendo in scena un duello Auditel che ha confermato quanto il pubblico italiano ami i grandi classici, pur non disdegnando le novità della tv. La sfida per la leadership è stata accesa sin dai primi minuti della serata, trasformando il prime time e l’access in un vero campo di battaglia tra Rai1 e Canale5. La serata si è aperta con l’ormai consueto scontro tra titani nell’ access prime time. Da una parte Stefano De Martino con Affari Tuoi, diventato ormai un appuntamento imprescindibile per milioni di italiani; dall’altra Gerry Scotti, che con La Ruota della Fortuna continua a macinare consensi grazie all’effetto nostalgia e alla sua intramontabile simpatia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te domina. Ma Clerici insegue

Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.

Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.