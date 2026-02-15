Ascolti tv del 14 febbraio | C’è posta per te domina Ma Clerici insegue

Da dilei.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  sabato di San Valentino  non ha fatto sconti alla concorrenza televisiva, mettendo in scena un  duello Auditel  che ha confermato quanto il pubblico italiano ami i grandi classici, pur non disdegnando le novità della tv. La sfida per la leadership è stata accesa sin dai primi minuti della serata, trasformando il prime time e l’access in un vero campo di battaglia tra Rai1 e Canale5. La serata si è aperta con l’ormai consueto scontro tra titani nell’ access prime time. Da una parte Stefano De Martino con  Affari Tuoi, diventato ormai un appuntamento imprescindibile per milioni di italiani; dall’altra Gerry Scotti, che con  La Ruota della Fortuna  continua a macinare consensi grazie all’effetto nostalgia e alla sua intramontabile simpatia. 🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 14 febbraio c8217232 posta per te domina ma clerici insegue

© Dilei.it - Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te domina. Ma Clerici insegue

Ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Olimpiadi

Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.

Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C’è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids

Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv ieri sera 13 febbraio, chi ha vinto la prima serata tra 'Io sono Farah' e 'Affari tuoi'; Ascolti tv, Rai 1 massacra la concorrenza: lo speciale di Affari Tuoi il più visto della prima serata - i trend Auditel; Ascolti tv 13 febbraio, chi ha vinto tra Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte e Io sono Farah.

Ascolti tv, De Martino leader incontrastato in prima serata. Bene Rai2 con il pattinaggio artisticoGli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte stravincere con una ... iltempo.it

ascolti tv del 14Ascolti TV | Venerdì 13 Febbraio 2026: Rai1 domina con Affari Tuoi 23.4%, Io Sono Farah al 14.6%Nella serata di venerdì 13 febbraio 2026, la prima serata televisiva italiana ha visto Rai1 protagonista con Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, che ha totalizzato 4.231.000 spettatori pa ... quilink.it