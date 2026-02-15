ASCOLTI TV 14 FEBBRAIO 2026 | LA FINALE DI THE VOICE KIDS TRA C’È POSTA PER TE E LE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato una serata intensa, con la finale di The Voice Kids che ha attirato molti spettatori, sfidando la concorrenza di Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e della sesta puntata di C’è Posta per Te. La gara tra programmi ha portato in tv un pubblico vario, interessato a eventi diversi. In particolare, la presenza di giovani talenti ha acceso l’attenzione di famiglie e appassionati di musica. La competizione tra le trasmissioni ha creato un acceso confronto tra i programmi più seguiti della serata.

ASCOLTI TV 14 FEBBRAIO 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 14 febbraio 2026 con la finale di The Voice Kids, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e la sesta puntata di C’è Posta per Te. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Bianca Olympia – x Linea Verde Discovery – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Tg1 – x Ciao Maschio – x + x L’Eredità Weekend – x L’eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x The Voice Kids – x TC – x G – x O – x The Voice Kids – x I Vinili di. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra programmi molto diversi.

