ASCOLTI TV 14 FEBBRAIO 2026 | LA FINALE DI THE VOICE KIDS TRA C’È POSTA PER TE E LE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato una serata intensa, con la finale di The Voice Kids che ha attirato molti spettatori, sfidando la concorrenza di Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e della sesta puntata di C’è Posta per Te. La gara tra programmi ha portato in tv un pubblico vario, interessato a eventi diversi. In particolare, la presenza di giovani talenti ha acceso l’attenzione di famiglie e appassionati di musica. La competizione tra le trasmissioni ha creato un acceso confronto tra i programmi più seguiti della serata.
ASCOLTI TV 14 FEBBRAIO 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 14 febbraio 2026 con la finale di The Voice Kids, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e la sesta puntata di C’è Posta per Te. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Bianca Olympia – x Linea Verde Discovery – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Tg1 – x Ciao Maschio – x + x L’Eredità Weekend – x L’eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x The Voice Kids – x TC – x G – x O – x The Voice Kids – x I Vinili di. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Olimpiadi
Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.
Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026
I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra programmi molto diversi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sera 13 febbraio, chi ha vinto la prima serata tra 'Io sono Farah' e 'Affari tuoi'; Ascolti tv, Rai 1 massacra la concorrenza: lo speciale di Affari Tuoi il più visto della prima serata - i trend Auditel; Ascolti tv 13 febbraio, chi ha vinto tra Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte e Io sono Farah; Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado.
Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te domina. Ma Clerici insegueUn sabato sera all’insegna dei grandi titoli, quello di San Valentino, che ha visto dominare, ancora una volta, Maria De Filippi ... dilei.it
Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono FarahUna prima serata senza il solito access prime time che ridisegna la mappa degli equilibri televisivi. Ecco cosa succede quando porti un format come Affari Tuoi a competere nella fascia più ambita. libero.it
#Ascolti TV Total Audience | Venerdì 13 Febbraio 2026. #UominieDonne (+93K), lo #Skeleton (+61K) e #IlParadiso (+61K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Eliminazione a sorpresa nella puntata del 12 febbraio 2026: il 27enne bolognese saluta la Masterclass con un messaggio di coraggio, mentre gli ascolti volano (+11%) facebook