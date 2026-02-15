Ascoli diffamazione online | la Procura ricorre contro l’assoluzione dei due imputati per insulti al sindaco Fioravanti

La Procura di Ascoli Piceno ha deciso di fare appello contro l’assoluzione di due persone accusate di aver diffamato il sindaco Fioravanti sui social network. La decisione arriva dopo che i giudici avevano scagionato gli imputati dalle accuse di insulti, nonostante le prove raccolte dimostrassero il contrario. Le indagini avevano portato alla luce commenti offensivi pubblicati in modo pubblico, che avevano causato scompiglio nella comunità locale.

La Procura Contesta l’Assoluzione: Il Caso di Diffamazione Online Coinvolge il Sindaco di Ascoli Piceno. La Procura generale di Ancona ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Ascoli Piceno per due uomini accusati di diffamazione nei confronti del sindaco Marco Fioravanti. Il ricorso, depositato a febbraio 2026, si concentra su presunte incongruenze nella motivazione della sentenza di primo grado, riguardanti commenti offensivi pubblicati su Facebook nel periodo immediatamente successivo alla Festa del 25 aprile 2020. La vicenda ha riaperto un acceso dibattito sulla libertà di espressione e i limiti della critica politica online.🔗 Leggi su Ameve.eu Caso Pifferi bis, pm ricorre in appello contro l’assoluzione di due psicologhe Il pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi, ha deciso di fare ricorso in appello contro l’assoluzione di due psicologhe coinvolte nel caso Pifferi bis. Open Arms, la procura generale della Cassazione “boccia” il ricorso dei pm contro l’assoluzione di Salvini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Diffamazione al sindaco Fioravanti. La Procura impugna l’assoluzioneGli imputati erano in due: insulti contro il primo cittadino su facebook dopo la festa del 25 aprile . msn.com La mossa della difesa nel processo in corso per diffamazione facebook