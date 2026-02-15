Artigiani il nodo è il personale | ecco le professioni più ricercate nel 2026

Nel 2026, le imprese artigiane tra Padova e Rovigo affrontano una sfida concreta: trovare lavoratori qualificati. La causa principale è la carenza di personale specializzato, che rende difficile mantenere i livelli di produzione. Le aziende cercano professionisti in settori come la falegnameria e l’elettronica, dove la domanda supera l’offerta.

Cna Padova e Rovigo fotografa il 2026 delle imprese artigiane: la difficoltà a trovare manodopera supera caro energia e costi delle materie prime. Idraulici, CNC e tecnici tra le figure più richieste Il 2026 delle imprese artigiane tra Padova e Rovigo si apre nel segno della stabilità, ma con una criticità strutturale sempre più evidente: la difficoltà nel reperire personale qualificato. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Ufficio Studi di Cna Padova e Rovigo sulle prospettive economiche delle aziende associate. Secondo il campione analizzato, il 64,3% degli imprenditori prevede un andamento stabile nel corso dell’anno, il 23,8% una crescita e l’11,9% una contrazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato previsioni sulle professioni più richieste in Italia nel periodo 2025-2029, in vista delle iscrizioni scolastiche del 2026.

