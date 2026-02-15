Artigiani il nodo è il personale | ecco le professioni più ricercate nel 2026
Nel 2026, le imprese artigiane tra Padova e Rovigo affrontano una sfida concreta: trovare lavoratori qualificati. La causa principale è la carenza di personale specializzato, che rende difficile mantenere i livelli di produzione. Le aziende cercano professionisti in settori come la falegnameria e l’elettronica, dove la domanda supera l’offerta.
Cna Padova e Rovigo fotografa il 2026 delle imprese artigiane: la difficoltà a trovare manodopera supera caro energia e costi delle materie prime. Idraulici, CNC e tecnici tra le figure più richieste Il 2026 delle imprese artigiane tra Padova e Rovigo si apre nel segno della stabilità, ma con una criticità strutturale sempre più evidente: la difficoltà nel reperire personale qualificato. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Ufficio Studi di Cna Padova e Rovigo sulle prospettive economiche delle aziende associate. Secondo il campione analizzato, il 64,3% degli imprenditori prevede un andamento stabile nel corso dell’anno, il 23,8% una crescita e l’11,9% una contrazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Lavoro, il 68% delle imprese non trova personale: quali le figure più ricercate
Giovani e lavoro: quali saranno le professioni più richieste nel quinquennio 2025-2029. Ecco le previsioni
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato previsioni sulle professioni più richieste in Italia nel periodo 2025-2029, in vista delle iscrizioni scolastiche del 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Granelli su La Verità: Un nuovo Rinascimento made in Italy è possibile valorizzando artigiani e Mpi; Dal meccanico alla pettinatrice, il fenomeno degli artigiani abusivi: Promossi anche sui social; Area industriale S.Giustina. Incontro con gli artigiani; Ddl Pmi, bocciate le tutele per autonomi e piccoli imprenditori: la denuncia del Pd.
In 10 anni perse 128 mila aziende artigiane, ma nel 2025 imprese stabili: i dati di CnaLeggi su Sky TG24 l'articolo In 10 anni perse 128 mila aziende artigiane, ma nel 2025 imprese stabili: i dati di Cna ... tg24.sky.it
Artigiani in crisi, uno su cinque pensa di chiudere l'attività entro il 2030PADOVA - Più di un imprenditore artigiano su cinque nel Padovano sta valutando di smettere entro i prossimi cinque anni, ovvero entro la fine del 2030. Il dato emerge da ... ilgazzettino.it
ReMida Gioielli. . Il Nodo dell’Amore è una scultura che parla senza parole. Un intreccio elegante, realizzato a mano dagli artigiani di Murano, che prende forma in tre dimensioni per raccontare un legame autentico, profondo, indissolubile. Ogni curva rappres facebook