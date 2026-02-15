L'incontro tra Arsenal e Wigan si svolge domani e la causa principale è la sfida di FA Cup. L’Arsenal punta a riscattare una recente serie di risultati deludenti, mentre il Wigan cerca di sorprendere i favoriti. I due club si preparano con allenamenti intensi, pronti a dare il massimo sul campo.

2026-02-15 12:04:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita Arsenal-Wigan. L’Arsenal accoglierà il Wigan all’Emirates Stadium domenica mentre le squadre si incontreranno di nuovo in FA Cup, a oltre un decennio dalla memorabile finale del 2013-14. I Gunners hanno iniziato la campagna di quest’anno in modo confortevole, battendo il Portsmouth 4-1 al terzo turno, mentre il Wigan, in difficoltà nella League One, si è guadagnato il posto con un risultato a sorpresa per 1-0 contro il Preston North End. L’Arsenal rimane il club di maggior successo della competizione con 14 titoli, ma non è andato oltre questa fase da quando ha vinto il trofeo nel 2020. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal-Wigan: formazioni, statistiche e anteprima dello scontro di FA Cup

L’Arsenal affronta il Wigan nel match di FA Cup del 15 febbraio 2026 alle 17:30, a causa di una decisione della federazione di spostare l’incontro in un orario più pomeridiano.

L'Arsenal ha scelto Martinelli come protagonista nel match contro il Wigan, che si giocherà domenica 15 febbraio alle 17:30, nella fase dei sedicesimi di finale di FA Cup.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: arsenal wigan