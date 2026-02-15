arriva il travolgente ti ho sposato per allegria

Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli portano sul palco il nuovo spettacolo “Ti ho sposato per allegria” mercoledì sera alle 21 al Teatro Comunale di Cagliari. La commedia, che promette risate e momenti divertenti, sarà il principale evento della stagione di prosa organizzata dal Comune e dall’Amat.

Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli saranno i mattatori, mercoledì alle ore 21 al Comunale, con Ti ho sposato per allegria, nuovo appuntamento della stagione di prosa cagliese curata da Comune e Amat. Prima commedia scritta da Natalia Ginzburg, è un testo stuzzicante, gustoso e stratificato. Come la parmigiana di melanzane che, chissà perché, è l’unico menù previsto da Giuliana che ha appena sposato il semisconosciuto Pietro. Ti ho sposato per allegria è la prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg, scritta nel 1965, tre anni dopo avere vinto il Premio Strega con Lessico Famigliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal 20 al 23 gennaio, alle ore 21, al Teatro Nuovo di Verona si terrà “Ti ho sposato per allegria”, quarto appuntamento della rassegna “Divertiamoci a Teatro”, promossa dal Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale.

