Arrestato ex ministro Kievtentava fuga

L'ex ministro dell'Energia ucraino, Galushchenko, è stato arrestato a Kiev perché tentava di scappare dal Paese. La polizia ha fermato l'uomo poco prima che potesse salire su un aereo, dopo che era stato emesso un mandato d'arresto dall'Ufficio anticorruzione e dalla Procura. Durante il controllo, gli investigatori hanno trovato documenti sospetti nella sua valigia.