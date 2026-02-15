Arrestato ex ministro Kievtentava fuga
L'ex ministro dell'Energia ucraino, Galushchenko, è stato arrestato a Kiev perché tentava di scappare dal Paese. La polizia ha fermato l'uomo poco prima che potesse salire su un aereo, dopo che era stato emesso un mandato d'arresto dall'Ufficio anticorruzione e dalla Procura. Durante il controllo, gli investigatori hanno trovato documenti sospetti nella sua valigia.
16.25 L'ex ministro ucraino dell'Energia, Galushchenko,è stato arrestato su mandato dell'Ufficio anticorruzione e dalla Procura per l'anticorruzione ucraine. L'arresto durante un tentativo di attraversare in treno il confine di notte.Secondo una ricostruzione,le guardie di frontiera avevano ricevuto una richiesta su Galushchenko per ottenere informazioni nel caso in cui avesse tentato di attraversare il confine. Una procedura che viene applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali.L'arresto per accusa corruzione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Arrestato l’ex ministro dell’Energia ucraino, il blitz anti corruzione al confine: tentava di scappare in treno
Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio perché tentava di fuggire in treno attraverso il confine.
