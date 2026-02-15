Le nazioni della Nato rischiano di trovarsi sotto attacco biologico, perché le minacce si fanno più concrete. Con le regole internazionali che si indeboliscono, i governi si preparano a rispondere a un possibile attacco con agenti patogeni come virus, batteri o tossine. Recentemente, sono stati avviati esercizi militari per testare la capacità di difesa contro queste armi invisibili e per sviluppare nuove strategie di risposta.

Le minacce biologiche incombono sui Paesi della Nato. In un contesto segnato dall’erosione delle regole internazionali, l’Alleanza considera sempre più realistico l’uso di agenti patogeni – batteri, virus o tossine – in attacchi militari o terroristici. La biodifesa è ormai considerata centrale, al pari delle capacità convenzionali, cyber e spaziali, e lo stesso Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha indicato le biotecnologie come priorità strategica. Parte insomma del «core defense spending» cui sarà dedicata una buona fetta del nuovo impegno economico dei Paesi membri, che si sono impegnati ad aumentare la spesa militare fino al 5 per cento del loro Pil entro il 2035, con una quota rilevante destinata alle spese considerate “centrali”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Armi biologiche: ecco come ci stiamo preparando alla nuova guerra sporca

Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd, intervistato dal Fatto Quotidiano, commenta il clima politico europeo, affermando che i governi potrebbero preparare l’opinione pubblica alla guerra.

