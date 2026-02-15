Argento epico di Moioli e Sommariva nello snowboardcross | superato il record di Lillehammer

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno ottenuto una medaglia d’argento nel torneo misto di snowboardcross, superando il record di Lillehammer. La coppia italiana ha mostrato grande determinazione e velocità, facendo registrare il miglior risultato mai raggiunto dall’Italia in questa disciplina olimpica. La loro performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con entusiasmo la corsa verso il podio.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato nel doppio misto di snowboardcross una medaglia d'argento storica per tutto il movimento olimpico azzurro. E' stata la 21a di Milano Cortina, con cui l'Italia ha ufficialmente superato il record di podi che risaliva a Lillehammer '94.