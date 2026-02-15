Arezzo tra le 10 destinazioni illuminate Meta scelta contro il turismo di massa

Arezzo entra nella lista delle dieci destinazioni illuminate, scelta da Visit Italy alla Fiera di Milano. La città si distingue come esempio di turismo meno affollato e più sostenibile, attirando visitatori interessati a scoprire il suo centro storico e i tesori artistici senza le folle di altri momenti. La decisione di puntare su Arezzo nasce dall’intento di promuovere un modello di viaggio più responsabile e accessibile a tutti.

AREZZO Arezzo tra le 10 " Luminous Destinations " presentate da Visit Italy alla Bit di Milano. La meta aretina è tra i territori scelti per il nuovo progetto nazionale che promuove un modello di turismo più sostenibile e diffuso. Il turismo in Italia sta cambiando paradigma: non conta più solo il numero degli arrivi, ma la qualità dell'esperienza e l'impatto sui territori. In un contesto che vede il Paese ai vertici europei per tasso di saturazione delle strutture ricettive, cresce la necessità di ripensare le rotte del viaggio, puntando su luoghi capaci di accogliere senza essere travolti dai flussi.