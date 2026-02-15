Ardoino non le manda a dire | Ieri ennesima ingiustizia a sfavore della Juventus Poi manda una frecciatina all’Inter

Ardoino accusa la Juventus di aver subito un’ingiustizia ieri sera, dopo un episodio controverso a San Siro. Sul suo profilo social, il CEO di Tether critica gli errori degli arbitri e sottolinea l’importanza di rispettare le regole nello sport. Nel commentare la partita, Ardoino lancia anche una frecciatina all’Inter, senza nascondere la sua delusione per quanto accaduto.

Ardoino non le manda a dire: il CEO di Tether interviene sui social per commentare gli errori arbitrali di San Siro e ribadire i valori dello sport pulito. L’eco delle polemiche post Derby d’Italia non accenna a placarsi e, dopo le proteste veementi dei tifosi e l’indignazione della proprietà espressa da John Elkann, scende in campo anche uno dei partner commerciali più importanti del mondo bianconero. A far sentire la propria voce con decisione è Paolo Ardoino, il carismatico CEO di Tether, che ha scelto la piattaforma X per esprimere tutto il suo dissenso su quanto accaduto sul prato di San Siro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

