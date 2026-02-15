arbitri disastrosi e oggi conte per non uscire da tutto

L’Inter ha vinto la partita grazie a un episodio arbitrale controverso, che ha favorito i nerazzurri e ha suscitato proteste tra gli avversari. La penalizzazione subita dall’Atalanta, in particolare, deriva da un errore evidente del direttore di gara, La Penna, che ha assegnato un rigore discutibile. La decisione ha cambiato le sorti dell’incontro e ha alimentato le polemiche sulla scarsa qualità delle decisioni degli arbitri. In un clima di confusione, Antonio Conte ha preferito non commentare pubblicamente, evitando di alimentare altre tensioni.

L’Inter infine ce l’ha fatta. Può ringraziare La Penna, le cose stanno cosi. Occuparsi degli arbitri è ormai una battaglia persa o inutile, dovunque si esibiscano riescono a rovinare gioco e risultato. Quello che si era visto a Como è stato ribadito a San Siro, Marchetti non ha capito nulla in novanta minuti ma peggio di lui ha saputo fare La Penna premiato da Rocchi e dal potere che è passato dalla Juventus che fu, all’Inter che è, perché l’ammonizione di Kalulu, con espulsione relativa, non c’entra nulla con il calcio, l’arbitro ha creduto alla sceneggiata di Bastoni che ha preso il peggio dei comportamenti di un vero professionista, lamenti, proteste, impunità, Chivu, più intelligente di La Penna, nell’intervallo ha tolto il difensore dal campo e così, dopo, l’altro ammonito Barella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fabrizio Biasin, giornalista noto per il suo lavoro sull’Inter, non ha risparmiato parole dure contro Antonio Conte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como.

A metà stagione di Serie A, è il momento di valutare le prestazioni delle squadre.

#Conte Arbitri: Chiarezza e Responsabilità nel Calcio Italiano #shorts

