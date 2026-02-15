Appuntamento del Panathlon con l’alpinista Riccardo Bergamini
Riccardo Bergamini, noto alpinista, partecipa a un evento organizzato dal Panathlon di Lucca per condividere le sue esperienze in montagna. L’appuntamento si svolgerà domani alle 18 nell’auditorium di San Micheletto, dove Bergamini racconterà le sue scalate e le sfide affrontate in alta quota, portando un esempio di determinazione e coraggio.
Appuntamento con Riccardo Bergamini (nella foto) per un evento di grande rilevanza dedicato allo sport, all’avventura e ai valori umani dell’alpinismo, domani, dalle ore 18, nell’auditorium di San Micheletto con l’organizzazione del Panathlon Club di Lucca. Classe 1976, Riccardo Bergamini è uno dei più grandi alpinisti italiani contemporanei, orgoglio della città di Lucca. Nel 2025 ha compiuto una storica prima ascensione assoluta nel Karakorum, conquistando una vetta di oltre 6000 metri mai scalata prima, che ha voluto chiamare “ Cima Italia ”, portando il tricolore su una montagna inviolata. È inoltre il primo alpinista toscano ad aver superato gli 8000 metri senza l’ausilio di ossigeno, un risultato riservato a pochissimi al mondo, raggiunto su vette come il Cho Oyu (8201 m). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bergamini al Panathlon: "E’ l’uomo dei record"
Questa sera il Panathlon di Lucca ha incontrato Bergamini, che si è presentato come “l’uomo dei record”.
Il tricolore è tornato... a casa. Omaggio all’alpinista Bergamini con il sindaco a Palazzo Orsetti
Il tricolore torna a casa a Lucca, portando con sé il simbolo di un’impresa straordinaria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Appuntamento del Panathlon con l’alpinista Riccardo Bergamini; Matteo Torchio e le emozioni olimpiche inaugurano il nuovo biennio del Panathlon Club di Asti; Panathlon Adria e Delta del Po, Tescaroli riconfermata presidente; Medicina e Ai alla Santissima Trinità.
Appuntamento del Panathlon con l’alpinista Riccardo BergaminiAppuntamento con Riccardo Bergamini (nella foto) per un evento di grande rilevanza dedicato allo sport, all’avventura e ai valori ... lanazione.it
Riccardo Bergamini ospite del Panathlon Club Lucca: l’evento in San MichelettoSi avvicina l’appuntamento con Riccardo Bergamini, un evento dedicato allo sport, all’avventura e ai valori umani dell’alpinismo, in programma per lunedì ... luccaindiretta.it
MOON RADIO libera Deruta. . Il caso di Denis Bergamini, questa sera a Dietro la porta. Se vuoi rivedere la puntata clicca sul link https://www.youtube.com/live/RNUZClckgh0si=CZm_gl0Bv0DmiV6n Lucia Pippi Riccardo Zezza facebook