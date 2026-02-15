Appuntamento del Panathlon con l’alpinista Riccardo Bergamini

Riccardo Bergamini, noto alpinista, partecipa a un evento organizzato dal Panathlon di Lucca per condividere le sue esperienze in montagna. L’appuntamento si svolgerà domani alle 18 nell’auditorium di San Micheletto, dove Bergamini racconterà le sue scalate e le sfide affrontate in alta quota, portando un esempio di determinazione e coraggio.

Appuntamento con Riccardo Bergamini (nella foto) per un evento di grande rilevanza dedicato allo sport, all’avventura e ai valori umani dell’alpinismo, domani, dalle ore 18, nell’auditorium di San Micheletto con l’organizzazione del Panathlon Club di Lucca. Classe 1976, Riccardo Bergamini è uno dei più grandi alpinisti italiani contemporanei, orgoglio della città di Lucca. Nel 2025 ha compiuto una storica prima ascensione assoluta nel Karakorum, conquistando una vetta di oltre 6000 metri mai scalata prima, che ha voluto chiamare “ Cima Italia ”, portando il tricolore su una montagna inviolata. È inoltre il primo alpinista toscano ad aver superato gli 8000 metri senza l’ausilio di ossigeno, un risultato riservato a pochissimi al mondo, raggiunto su vette come il Cho Oyu (8201 m). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa sera il Panathlon di Lucca ha incontrato Bergamini, che si è presentato come “l’uomo dei record”.

Il tricolore torna a casa a Lucca, portando con sé il simbolo di un’impresa straordinaria.

