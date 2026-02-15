Anticipazioni Amici del 15 febbraio i primi allievi che accedono al Serale

Il 15 febbraio, Amici di Maria De Filippi torna in onda, perché i primi allievi hanno superato le selezioni e si preparano a entrare nel Serale. La scuola più amata della televisione si prepara a svelare chi riuscirà a proseguire il percorso, con alcune giovani promesse pronte a sfidarsi in diretta. Domenica, i concorrenti si sfideranno davanti al pubblico, mentre i giudici decideranno chi avanzare.

