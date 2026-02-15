anteprima inghilterra vs italia canale tv live streaming online notizie sulla squadra e pronostico

L’Inghilterra affronta l’Italia lunedì in una partita decisiva dopo aver vinto contro Nepal e Scozia e subito una sconfitta contro le Indie occidentali ai Mondiali T20. La sfida si gioca in un momento di grande pressione, con entrambe le squadre che cercano di rimettersi in carreggiata. La partita sarà trasmessa in diretta su diversi canali e seguirà anche in streaming online. Gli appassionati attendono con ansia di scoprire quale delle due nazionali riuscirà a uscire vincitrice da questa sfida cruciale.

2026-02-15 20:43:00 Il web non parla d’altro: Dopo aver battuto Nepal e Scozia su entrambi i lati della sconfitta contro le Indie occidentali ai Mondiali T20, la resa dei conti dell’Inghilterra con l’Italia lunedì assomiglia a una vittoria obbligata per entrambe le parti. L’Inghilterra probabilmente uscirà a ritmo netto se perde, mentre l’Italia può garantire il passaggio vincendo e poi sconfiggendo le Indie occidentali. “Non abbiamo ancora giocato il nostro miglior cricket, ma siamo in una posizione forte”, ha detto il capitano dell’Inghilterra Harry Brook, tramite ESPN. “Le Coppe del Mondo non sono sempre facili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

