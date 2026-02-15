animando omaggia dalla tra jazz e sperimentazione

Animando dedica un concerto a Lucio Dalla a causa della sua influenza sulla musica italiana. La band propone un repertorio che spazia dagli anni Ottanta fino ai lavori più innovativi dell’artista, includendo brani reinterpretati con sonorità jazz e elementi di sperimentazione. Durante lo spettacolo, i musicisti combinano strumenti tradizionali con arrangiamenti audaci, creando un’esperienza che unisce musica e emozione.

Un viaggio sonoro attraverso l’opera di Lucio Dalla, dagli anni Ottanta fino alla sua stagione più matura e visionaria, quando la canzone d’autore si espande fino a farsi teatro, jazz, sperimentazione e racconto emotivo. Oggi domenica 15 febbraio, alle ore 18, all’Auditorium del Suffragio, va in scena il secondo appuntamento della quinta rassegna della Canzone d’autore ideata dal Centro di promozione musicale Animando, con un omaggio dedicato a uno degli artisti più influenti e amati della musica italiana. Il Marco Cattani Group propone un concerto che ripercorre l’evoluzione artistica di Dalla dagli anni ’80 ai 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

