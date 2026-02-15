Angelo Di Nardo è il candidato del centrodestra alle elezioni provinciali di Chieti

Le elezioni provinciali si terranno a Chieti domenica 15 marzo, dalle 7 alle 22, nel palazzo della Provincia. Potranno votare soltanto i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale in carica. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni Chieti, Forza Italia: “Prima i temi, poi i nomi dei candidati”. Elezioni comunali, Guardiagrele per tutti: "Sì a una sola lista di centrosinistra, ma serve un taglio netto col passato" .🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il centrodestra ha dato il via libera alla lista unitaria per le elezioni provinciali e ora si concentra sulle Comunali.

Questa mattina, la commissione elettorale ha reso ufficiale l’elenco delle liste ammesse alle elezioni provinciali di Benevento, in programma il 28 febbraio.

Argomenti discussi: Centroodestra, per la corsa alla Provincia il candidato è il Sindaco di Ortona Angelo Di Nardo; PROVINCIALI CHIETI: È SFIDA DI NARDO E MENNA; Elezioni provinciali Chieti, il candidato del centrodestra è Angelo Di Nardo; Provincia di Chieti, è Angelo Di Nardo il candidato presidente per il centrodestra.

Elezioni provinciali Chieti, il candidato del centrodestra è Angelo Di NardoAngelo Di Nardo, sindaco di Ortona, è stato investito dall'assemblea dei sindaci di area di centrodestra a guidare la coalizione nella sfida delle prossime elezioni provinciali ... rete8.it

Ortona, è ballottaggio nel centrodestra tra Fratino e Di NardoORTONA A Ortona è ballottaggio, ma di un solo colore: quello del centrodestra. A tarda sera sono arrivati i dati ufficiali, ma la tendenza si delinea già dal primo pomeriggio e racconta un dato ... ilmessaggero.it

