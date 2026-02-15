Andrea Bocelli torna all’Ariston | sarà il superospite della finale di Sanremo

Andrea Bocelli torna all’Ariston per la finale di Sanremo, un evento che attira l’attenzione di milioni di spettatori. La sua presenza, annunciata oggi da Carlo Conti durante Domenica In, rende ancora più speciale questa edizione del festival. Il cantante toscano salirà sul palco il prossimo fine settimana, portando sul palco la sua voce inconfondibile.

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo e proprio oggi, in occasione del collegamento in diretta con il salotto di Domenica In, il direttore artistico Carlo Conti ha condiviso con il pubblico un grande annuncio: Andrea Bocelli sarà il superospite della finale della kermesse dedicata alla musica italiana. Il cantante, meritevole di aver portato l’Italia in giro per il mondo grazie alla sua voce e al suo talento, sarà sul palco del teatro Ariston nella serata di sabato 28 febbraio, quando poi verrà annunciato il vincitore o la vincitrice del festival della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

