andrea bocelli superospite della finale di sanremo 2026

Andrea Bocelli ha accettato di essere il superospite della finale di Sanremo 2026, portando sul palco la sua voce in un momento speciale della manifestazione. La sua partecipazione è stata annunciata da Carlo Conti durante la puntata di Domenica In, suscitando grande entusiasmo tra il pubblico. Bocelli, che ha già cantato in molte occasioni sul palco dell’Ariston, si esibirà con un brano inedito scritto appositamente per questa occasione. La sua presenza promette di essere uno dei momenti più emozionanti della serata.
Roma, 15 febbraio 2026 - Cambia la location, ma non il contenuto: dal Tg1 a Domenica In gli annunci di Carlo Conti r iguardano sempre il Festival di Sanremo 2026. D’altro canto ci siamo: mancano soltanto 9 giorni al via e l’attesa del pubblico sta crescendo. Per molti, quella che va dal 24 al 28 febbraio - il 23 è giornata di raccoglimento e preparazione - è una vera Settimana Santa pagana. L’annuncio di Carlo Conti a Domenica In. Un frame video di Carlo Conti e Mara Venier in collegamento in diretta a Domenica In su Rai1, per annunciare l'arrivo di Andrea Bocelli come superospite nella puntata finale del prossimo Festival di Sanremo, 15 febbraio ANSA Raiplay. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
