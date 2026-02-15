Ancona Istituto Galilei premiato a Bangkok | oro per internazionalizzazione e sostenibilità

L’istituto Galilei di Ancona ha vinto due premi a Bangkok perché il dirigente Luigi Frati ha portato l’eccellenza italiana all’estero. La scuola si è distinta per i progetti di internazionalizzazione e sostenibilità, attirando l’attenzione di esperti internazionali durante la conferenza “Wysii Interact 2026”. Un esempio tangibile di come un’istituzione scolastica possa innovare e crescere oltre i confini nazionali.