Ancona Istituto Galilei premiato a Bangkok | oro per internazionalizzazione e sostenibilità
L’istituto Galilei di Ancona ha vinto due premi a Bangkok perché il dirigente Luigi Frati ha portato l’eccellenza italiana all’estero. La scuola si è distinta per i progetti di internazionalizzazione e sostenibilità, attirando l’attenzione di esperti internazionali durante la conferenza “Wysii Interact 2026”. Un esempio tangibile di come un’istituzione scolastica possa innovare e crescere oltre i confini nazionali.
Galilei, un modello italiano di istruzione riconosciuto a Bangkok. Il dirigente scolastico Luigi Frati ha portato l’Istituto di istruzione superiore Galilei di Ancona alla ribalta internazionale, conquistando due importanti riconoscimenti alla conferenza “Wysii Interact 2026” a Bangkok, in Thailandia. I premi celebrano l’impegno dell’istituto per l’internazionalizzazione e la sostenibilità, due pilastri fondamentali della sua visione educativa. Un’eccellenza italiana nel panorama globale. La conferenza “Wysii Interact 2026”, ospitata dal dipartimento di Educazione dell’Università di Bangkok, ha rappresentato un’occasione per presentare le migliori pratiche nel campo dell’istruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
