Amour fou o amore tossico | la vittima scorretta di Raimo

Veronica Raimo ha scritto un romanzo che mette in discussione il confine tra amore passionale e relazione dannosa, provocando il lettore con domande scomode. La narrazione si concentra su una donna che si confronta con sentimenti intensi, ma anche complicati, in un contesto sociale che spesso condanna o giudica i legami più difficili. La protagonista si trova a riflettere su emozioni forti e sul modo in cui la società odierna interpreta e giudica il desiderio, in un momento in cui il #MeToo e il femminismo cercano di ridefinire i confini tra libertà e controllo. La storia si svolge tra le pagine di un

Né con te né senza di te, dicevano gli amanti folli della Signora della porta accanto di Truffaut: era amour fou o è amore tossico? E come può una donna raccontare – se non vivere – un amour fou oggi, ai tempi del #MeToo e del femminismo intersezionale, tempi socialmente benedetti ma in letteratura tendenti – anche opportunamente – allo schematismo? Con il suo ultimo romanzo Non scrivere di me, Veronica Raimo non dà risposte, ma incendia domande. Qui il femminismo non è schematico, è profondo. La protagonista S. ha 35 anni, fa la cameriera, ha lasciato l'università poco prima della laurea insieme alla scrittura di poesie e al fidanzato brava persona Gionata.