Il cantautore italiano, noto per il suo stile energico e le sue colonne sonore, ha deciso di dedicare un monologo al dramma di Gaza, portando in scena un messaggio di solidarietà. Durante l’evento, l’artista parlerà di come il conflitto abbia influenzato la sua musica e il suo impegno civile, coinvolgendo il pubblico in un momento di riflessione. La serata si svolgerà in un ambiente raccolto, con un set semplice che metterà in risalto le sue canzoni più recenti.

Uno dei più intensi rappresentanti del rock d’autore italiano, cantautore prestato anche alle colonne sonore per teatro e cinema, che presenterà in un set intimo ed essenziale i brani del nuovo album. E poi la voce storica dell’alternative-rock italiano, frontman de Il Teatro degli Orrori e di One Dimensional Man, in veste di attore con una lettura drammaturgica dedicata a Gaza e ai popoli che subiscono la violenza della guerra. E ancora, uno spettacolo che parla di uomini ed emozioni proposto da un attore, monologhista, regista e poeta già campione nazionale e mondiale di poetry slam. Musica, parole e riflessioni per una settimana fitta di appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amore, musica e impegno civile. Il monologo sul dramma di Gaza

Il 4 gennaio 2026, Palazzo Ghizzoni Nasalli ospiterà il primo capitolo di

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona internazionale, mantenne un legame particolare con l’Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.