amore a prima vista tra marcello sacchetta e le ballerine aretine

Martella Sacchetta ha conquistato le ballerine di Arezzo durante uno stage, portando entusiasmo e energia tra i partecipanti. Martina, una delle allieve presenti, descrive l’esperienza come “una lezione pazzesca” e si mostra ancora emozionata mentre lascia il centro di danza. La giornata si è conclusa con un grande entusiasmo tra chi ha seguito le esercitazioni, che sono state intense e coinvolgenti.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – "Una lezione pazzesca" racconta Martina, visibilmente emozionata, uscendo da La Maison della Danza dopo aver partecipato allo stage tenuto dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta domenica 15 febbraio nella nostra città. "Bellissimo, per Sacchetta il gesto non serve a mostrare ma a dire qualcosa" aggiunge Giulia. "Movimenti liberi e naturali, ho imparato tantissimo oggi" ancora Emma. I camerini de La Maison della Danza hanno risuonato dell'allegria di tantissime ballerine provenienti da tutta la Provincia di Arezzo. Giovanissimi talenti della danza aretina che hanno partecipato all'attesissimo stage con Marcello Sacchetta.