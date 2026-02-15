Amico mio i piccioli dove stanno? | Mario Aquilia e le mani di Cosa Nostra sulla fibra ottica

Mario Aquilia ha scoperto che i fondi destinati alla fibra ottica sono finiti nelle mani della mafia siciliana, in particolare del clan dei barcellonesi. La Direzione distrettuale antimafia ha smascherato il legame tra il gruppo criminale e alcuni appalti nel settore delle telecomunicazioni, coinvolgendo direttamente Aquilia nel caso. Durante le indagini, sono emersi dettagli concreti su come i soldi pubblici siano stati dirottati verso attività illegali nel Nord Italia.

Così la malavita "lavora" per gestire i ricchi finanziamenti del Pnrr al Nord. La vicenda per ora è finita con il sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro all'imprenditore e l’amministrazione giudiziaria per due società. Tutti i dettagli e quali sono le imprese coinvolte “Amico mio i piccioli dove stanno?”. Stanno al nord per la Cosa Nostra “dei barcellonesi”, clan della mafia siciliana beccato dalla Direzione distrettuale antimafia con le mani in pasta negli appalti della fibra ottica. La malavita stava operando per gestire i ricchi finanziamenti del Pnrr organizzati nel piano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Mario Aquilia ha chiesto agli amici dove siano i soldi, mentre le indagini rivelano che la mafia siciliana dei barcellonesi si è infiltrata nei cantieri della fibra ottica in Brianza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.