Ambrosini affonda Bastoni | Ha fatto una brutta figura non c’è niente da dire Credo che si è reso conto di questo

Massimo Ambrosini ha attaccato duramente Alessandro Bastoni, accusandolo di aver fatto una brutta figura durante la partita di ieri sera tra Inter e Juventus. L’ex calciatore ha commentato la prestazione del difensore nerazzurro, sostenendo che il suo errore ha pesato molto sull’esito della sfida. Ambrosini pensa che Bastoni sia consapevole di aver fallito, dopo aver commesso un errore che ha influenzato il risultato.

Massimo Ambrosini ha criticato pesantemente Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve. Vediamo che cosa ha detto. A Dazn Massimo Ambrosini ha criticato aspramente Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto ieri sera. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU BASTONI – «C'è poco da dire, poco da aggiungere, Bastoni ha fatto una brutta figura, non c'è niente da dire. Se vogliamo anche escludere la possibilità che un giocatore si possa rendere conto di aver commesso un errore, quindi escludere anche la possibilità che si accusi, si discolpi l'avversario che è stato punito ingiustamente, però non capisco perchè questo non possa essere preso in considerazione anche come ipotesi.