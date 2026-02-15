Ambrosini accusa Bastoni | Ha fatto una brutta figura non c’è niente da dire Credo che si è reso conto di questo

Massimo Ambrosini ha puntato il dito contro Alessandro Bastoni, accusandolo di aver fatto una brutta figura durante la partita di ieri sera tra Inter e Juventus. La sua critica nasce dal modo in cui Bastoni si è comportato in campo, lasciando trasparire insoddisfazione e delusione. Ambrosini ha commentato che il difensore nerazzurro si è reso conto di aver deluso le aspettative, sottolineando la sua percezione di un atteggiamento poco convincente. In particolare, il commentatore ha osservato come alcuni errori di Bastoni abbiano pesato sull’andamento della partita, creando malumore tra i tifosi.

Massimo Ambrosini ha criticato pesantemente Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve. A Dazn Massimo Ambrosini ha criticato aspramente Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto ieri sera. «C'è poco da dire, poco da aggiungere, Bastoni ha fatto una brutta figura, non c'è niente da dire. Se vogliamo anche escludere la possibilità che un giocatore si possa rendere conto di aver commesso un errore, quindi escludere anche la possibilità che si accusi, si discolpi l'avversario che è stato punito ingiustamente, però non capisco perchè questo non possa essere preso in considerazione anche come ipotesi.»