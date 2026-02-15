Amantea lungomare a rischio | sindaco chiede cautela lavori urgenti e allerta per fragilità costiera e disagi idrici

Il sindaco di Amantea avverte che il lungomare è a rischio a causa delle intense mareggiate che hanno indebolito la scogliera. La forte erosione ha lasciato alcune parti della costa molto fragile, e la presenza di forti piogge ha aggravato la situazione. Il primo cittadino chiede ai cittadini di evitare passeggiate lungo il lungomare fino a quando non saranno completati i lavori di messa in sicurezza. Intanto, le autorità stanno monitorando attentamente le condizioni per prevenire eventuali crolli o disagi più gravi.

Amantea, l’Appello del Sindaco: Lungomare a Rischio, Stop a “Cacciatori di Tempesta” e Preoccupazioni per la Fragilità della Costa. Il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, e la sua vice hanno lanciato un appello urgente alla cittadinanza: evitare di recarsi sul lungomare danneggiato dalle recenti mareggiate. La zona è a rischio crolli e l’accesso è necessario per consentire l’avvio dei lavori di ripristino in sicurezza. L’invito, diramato il 15 febbraio 2026, mira a tutelare l’incolumità pubblica dopo i danni causati dalle forti piogge e dall’azione del mare sulla costa calabrese. Un Residente a Rischio e la Precarietà del Lungomare.🔗 Leggi su Ameve.eu Crati a rischio: Corigliano-Rossano chiede interventi urgenti per fragili argini e mancati lavori dal 2021. Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha chiesto interventi immediati per mettere in sicurezza gli argini del fiume Crati. Bompensiere, strade provinciali a rischio: il sindaco Virciglio chiede interventi urgenti al Consorzio per SP23 e 24bis. Il sindaco Virciglio lancia l’allarme sulle strade provinciali di Bompensiere, in particolare sulla SP23 e la 24bis. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Amantea, appello del sindaco ai curiosi: «Basta selfie e video sul lungomare distrutto dalle onde»Pellegrino e la sua vice Policicchio invitano la cittadinanza a non recarsi nei luoghi colpiti dalla mareggiata. «Rischio crolli, a breve il ripristino» ... corrieredellacalabria.it Amantea, movimento franoso nell’area del Castello: cresce l’attenzione sul rischioNel corso della mattinata di ieri si è registrato un movimento franoso che ha interessato l’area del castello di Amantea , uno dei luoghi più ... cosenza.gazzettadelsud.it San Valentine's Day , Ristorante Pizzeria " A Modo Mio " , sul lungomare di Amantea... facebook