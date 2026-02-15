Altra impresa per l’Italia Moioli-Sommariva sono d’argento nello snowboard cross a squadre

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno ottenuto una medaglia d’argento nello snowboard cross a squadre, dimostrando ancora una volta la forza degli atleti italiani. La coppia ha superato diverse squadre di livello, sfiorando la vittoria finale in una gara combattuta fino all’ultimo ostacolo. La loro prestazione ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi segue gli eventi in diretta.

Continua la domenica ricca di straordinarie imprese per l'Italia a Milano-Cortina 2026. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano l'argento nella prova a squadre di snowboard cross. Si tratta della medaglia numero 21, un traguardo storico, il più alto per i colori azzurri ai Giochi Olimpici invernali, che consente di superare i venti podi di Lillehammer '94. Moioli si mette così al collo la seconda medaglia dopo il bronzo ottenuto due giorni fa nella gara individuale, nonostante una brutta caduta rimediata poche ore prima. La coppia mista italiana chiude alle spalle della sola Gran Bretagna: oro a Nightingale e Bankes.