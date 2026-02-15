Alterato e con la voglia di fare razzia semina il caos per la città Ma il bottino è magro

Da trentotoday.it 15 feb 2026

Un uomo di 56 anni, sotto l’effetto di droga, ha scatenato il panico a Bressanone tra la sera del 13 e la notte del 14 febbraio. La sua azione ha provocato scompiglio tra i residenti e le persone in zona, anche se il suo tentativo di razzia si è concluso con un bottino scarso.

L'uomo, originario di Malles Venosta e residente a Innsbruck, peraltro pure volto noto alle forze dell'ordine, secondo quanto emerso avrebbe forzato la porta principale del Conad di via Dante e del panificio Stampfl di via Ratisbona. Il bottino dei suoi "colpi"? Circa un centinaio di euro in contanti e delle confezioni di generi alimentari.

