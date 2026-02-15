Alterato e con la voglia di fare razzia semina il caos per la città Ma il bottino è magro
Un uomo di 56 anni, sotto l’effetto di droga, ha scatenato il panico a Bressanone tra la sera del 13 e la notte del 14 febbraio. La sua azione ha provocato scompiglio tra i residenti e le persone in zona, anche se il suo tentativo di razzia si è concluso con un bottino scarso.
L’uomo, originario di Malles Venosta e residente a Innsbruck, peraltro pure volto noto alle forze dell’ordine, secondo quanto emerso avrebbe forzato la porta principale del Conad di via Dante e del panificio Stampfl di via Ratisbona. Il bottino dei suoi “colpi”? Circa un centinaio di euro in contanti e delle confezioni di generi alimentari. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda .🔗 Leggi su Trentotoday.it
L’assalto ai bancomat. Scorribanda notturna da Bozzano al Marco Polo. Ma il bottino è magro
Nella notte tra fine anno e primo gennaio, una banda ha fatto esplodere un bancomat a Bozzano con il metodo dell’acetilene, causando danni ma ottenendo un bottino limitato.
Milan, un bottino troppo magro con le piccole
Il rendimento del Milan contro le squadre di medio-piccola carica di segnali da analizzare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Tra viralità e verifica, l’immagine alterata dall’AI con i due poliziotti durante gli scontri di Torino e l’erosione della fiducia; Così l’Italia ha alterato le coste, rendendole più deboli; Chilometri truccati: le auto più a rischio sul mercato usato.
Per Facebook, un video alterato per far sembrare Biden passibile di accuse di pedofilia può essere okLa domanda da farsi, a questo punto, è lecita. Ma come stradiamine funziona la moderazione di Facebook (e degli altri social network di proprietà di Meta)? Davvero stiamo ancora qui a discutere di ... giornalettismo.com
Alex alterato al rito? Lo sciamano: La situazione può sfuggire di manoIl barman 25enne è stato visto allontanarsi dal rito in stato alterato. Affaritaliani.it ne ha parlato con Thamaak, il primo sciamano di cultura italiana Alex alterato durante il rito? Lo sciamano ... affaritaliani.it
Voglia di pizza e di buona compagnia stasera a Pesaro! Un salto all'Ostello a Fosso Sejore! Incontrare i nostri ragazzi è il modo migliore per dare valore alla nostra serata. Qualità, passione e sorrisi garantiti. Una foto per conoscere chi mette il cuore in og facebook