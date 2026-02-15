Alterato e con la voglia di fare razzia semina il caos per la città Ma il bottino è magro

Un uomo di 56 anni, sotto l’effetto di droga, ha provocato scompiglio a Bressanone tra il 13 e il 14 febbraio, causando danni e tensioni nelle strade della cittadina. Con il suo comportamento impulsivo, ha tentato di rubare tutto ciò che trovava, anche se il bottino si è rivelato povero. La sua azione ha lasciato molti residenti e passanti increduli di fronte alla scena.

L’uomo, originario di Malles Venosta e residente a Innsbruck, peraltro pure volto noto alle forze dell’ordine, secondo quanto emerso avrebbe forzato la porta principale del Conad di via Dante e del panificio Stampfl di via Ratisbona. Il bottino dei suoi “colpi”? Circa un centinaio di euro in contanti e delle confezioni di generi alimentari. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda .🔗 Leggi su Trentotoday.it L’assalto ai bancomat. Scorribanda notturna da Bozzano al Marco Polo. Ma il bottino è magro Nella notte tra fine anno e primo gennaio, una banda ha fatto esplodere un bancomat a Bozzano con il metodo dell’acetilene, causando danni ma ottenendo un bottino limitato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alterato e con la voglia di fare razzia semina il caos per la città. Ma il bottino è magro; Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Tra viralità e verifica, l’immagine alterata dall’AI con i due poliziotti durante gli scontri di Torino e l’erosione della fiducia; Così l’Italia ha alterato le coste, rendendole più deboli. Bari, scoperto autoarticolato con tachigrafo alterato: conducente denunciatoLa Polizia Locale sequestra il congegno elettronico che falsava dati di guida e velocità, con rischio per sicurezza stradale e concorrenza sleale Proseguono i controlli sui mezzi pesanti a Bari: ... lagazzettadelmezzogiorno.it Alex alterato al rito? Lo sciamano: La situazione può sfuggire di manoIl barman 25enne è stato visto allontanarsi dal rito in stato alterato. Affaritaliani.it ne ha parlato con Thamaak, il primo sciamano di cultura italiana Alex alterato durante il rito? Lo sciamano ... affaritaliani.it Voglia di pizza e di buona compagnia stasera a Pesaro! Un salto all'Ostello a Fosso Sejore! Incontrare i nostri ragazzi è il modo migliore per dare valore alla nostra serata. Qualità, passione e sorrisi garantiti. Una foto per conoscere chi mette il cuore in og facebook