Alterato e con la voglia di fare razzia semina il caos per la città Ma il bottino è magro

Da trentotoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni, sotto l’effetto di droga, ha provocato scompiglio a Bressanone tra il 13 e il 14 febbraio, causando danni e tensioni nelle strade della cittadina. Con il suo comportamento impulsivo, ha tentato di rubare tutto ciò che trovava, anche se il bottino si è rivelato povero. La sua azione ha lasciato molti residenti e passanti increduli di fronte alla scena.

L'uomo, originario di Malles Venosta e residente a Innsbruck, peraltro pure volto noto alle forze dell'ordine, secondo quanto emerso avrebbe forzato la porta principale del Conad di via Dante e del panificio Stampfl di via Ratisbona. Il bottino dei suoi "colpi"? Circa un centinaio di euro in contanti e delle confezioni di generi alimentari.

L’assalto ai bancomat. Scorribanda notturna da Bozzano al Marco Polo. Ma il bottino è magro

Nella notte tra fine anno e primo gennaio, una banda ha fatto esplodere un bancomat a Bozzano con il metodo dell’acetilene, causando danni ma ottenendo un bottino limitato.

