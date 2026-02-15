Almanacco | Domenica 15 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 15 febbraio, giorno segnato nel calendario gregoriano, si ricorda perché è il 46º giorno dell’anno. Oggi, in questa data, sono ancora 319 i giorni che ci separano dalla fine del 2024, anno bisestile incluso. Questa giornata porta con sé eventi storici e curiosità, e molte persone festeggiano i loro compleanni o i santi. Un esempio concreto: in questa data nacquero figure importanti come l’attore Jean-Paul Belmondo.

Il 15 febbraio è il 46º giorno del calendario gregoriano. Mancano 319 giorni alla fine dell'anno (320 negli anni bisestili). Se di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoli. 1936 - Guerra d'Etiopia: le truppe del maresciallo Pietro Badoglio occupano l'Amba Aradam; è aperta la via verso l'Amba Alagi. 1944 - Seconda guerra mondiale: inizia l'assalto degli Alleati all'Abbazia di Montecassino. 1950 - L'Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese firmano un trattato di mutua difesa. 1989 - Guerra sovietico-afghana: l'Unione Sovietica annuncia che tutte le sue truppe hanno lasciato il paese.