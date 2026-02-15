Alma Fano torna in campo al neutro di Fossombrone, dopo che la squadra ha deciso di giocare lì a causa di problemi con il terreno di gioco. Questa domenica alle 15,00 affronta il San Costanzo, che si presenta con una squadra determinata a conquistare i tre punti dopo la sconfitta dell’andata, quando riuscì a vincere solo all’ultimo minuto grazie a Sartori.

Alma Fano (nella foto) per la seconda volta in questo campionato sul neutro del comunale "Bonci" di Fossombrone questo pomeriggio alle 15,00 per affrontare "in trasferta" il San Costanzo, battuto all’andata con un sofferto 2-1 grazie ad una rete di Sartori nell’extra-time. Da quel 19 ottobre scorso però molta acqua è passata sotto i ponti, con i granata che sono cresciuti sul piano del rendimento collettivo come dimostrano le ultime sette vittorie consecutive. Obiettivo odierno, dunque, è quello di proseguire nella striscia vincente per restare in vetta alla classifica, cosa importante adesso che il campionato entra nella fase cruciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alma sul neutro di Fossombrone. Davanti un agguerrito San Costanzo

