Allenamento serale a digiuno | studio inglese rivela come ottimizzare il consumo di grassi e l’impatto sulle performance

Uno studio condotto dalla Nottingham Trent University ha dimostrato che allenarsi a digiuno può migliorare la combustione dei grassi, influenzando le performance sportive. La ricerca ha coinvolto 30 atleti che hanno alternato sessioni mattutine senza aver mangiato e allenamenti dopo un pasto leggero, osservando differenze nel consumo energetico e nella resistenza. Durante l’indagine, gli esperti hanno monitorato le reazioni del metabolismo e i tempi di recupero, scoprendo che l’allenamento a digiuno favorisce l’utilizzo dei grassi come fonte primaria di energia.

Allenamento a digiuno o dopo mangiato? Lo studio inglese svela i segreti del metabolismo. Un nuovo studio della Nottingham Trent University getta luce sul dibattito tra chi preferisce allenarsi a stomaco vuoto e chi invece opta per un pasto pre-workout. La ricerca, pubblicata sull’International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, suggerisce che l’esercizio fisico serale, svolto dopo un breve periodo di digiuno, può aumentare il consumo di grassi e ridurre l’apporto calorico giornaliero, ma potrebbe anche influire sulle prestazioni atletiche. I risultati offrono spunti interessanti per ottimizzare le routine di allenamento e raggiungere i propri obiettivi di fitness.🔗 Leggi su Ameve.eu Allenamento a digiuno o dopo mangiato? Lo studio e la scelta Uno studio recente ha scoperto che allenarsi a digiuno può influenzare i risultati, spingendo molte persone a scegliere tra esercitarsi prima o dopo aver mangiato. La dieta che fa bene al cervello: uno studio rivela i benefici del digiuno intermittente Il digiuno intermittente sta attirando l’attenzione come strategia per migliorare la salute cerebrale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Allenamento a digiuno o dopo mangiato? Lo studio e la sceltaCamminare, come ogni esercizio fisico, produce benefici per la salute. Il movimento giova al quadro cardiovascolare, aiuta il cuore, abbassa la pressione e contribuisce a tenere sotto controllo glicem ... adnkronos.com Allenarsi Appena Svegli a Digiuno: Benefici e RischiScopri i potenziali benefici di allenarsi a digiuno subito appena svegli. Miglioramento del metabolismo e gestione del peso. microbiologiaitalia.it Allenamento serale... facebook