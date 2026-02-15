Allenamento a digiuno o dopo mangiato? Lo studio e la scelta

Uno studio recente ha scoperto che allenarsi a digiuno può influenzare i risultati, spingendo molte persone a scegliere tra esercitarsi prima o dopo aver mangiato. Molti praticanti preferiscono camminare al mattino prima colazione, sperando di bruciare più grassi, mentre altri optano per esercizi post-prandiali per sentirsi più energici. Un esempio concreto è il caso di un gruppo di sportivi che ha deciso di testare entrambe le tecniche, monitorando pressione e glicemia.

(Adnkronos) – Camminare, come ogni esercizio fisico, produce benefici per la salute. Il movimento giova al quadro cardiovascolare, aiuta il cuore, abbassa la pressione e contribuisce a tenere sotto controllo glicemia e colesterolo. L’attività, abbinata ad un’alimentazione equilibrata, consente anche di incidere sul peso e sul dimagrimento. Ognuno ha la propria routine, tra orari e programmi. Lo studio condotto dagli scienziati della Nottingham Trent University si sofferma su un ‘dilemma’ abbinato ad ogni tipo di attività, anche ad una elementare come camminare. Meglio l’esercizio fisico a digiuno o dopo un pasto? Nell”archivio’, ricorda la NTU, sono state prodotte ricerche secondo cui allenarsi a stomaco vuoto aiuta a bruciare circa il 70% di grassi in più rispetto a chi si allena due ore dopo aver mangiato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

