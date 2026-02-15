Allenamento a digiuno o dopo mangiato? Lo studio e la scelta
Uno studio recente ha scoperto che allenarsi a digiuno può influenzare i risultati, spingendo molte persone a scegliere tra esercitarsi prima o dopo aver mangiato. Molti praticanti preferiscono camminare al mattino prima colazione, sperando di bruciare più grassi, mentre altri optano per esercizi post-prandiali per sentirsi più energici. Un esempio concreto è il caso di un gruppo di sportivi che ha deciso di testare entrambe le tecniche, monitorando pressione e glicemia.
(Adnkronos) – Camminare, come ogni esercizio fisico, produce benefici per la salute. Il movimento giova al quadro cardiovascolare, aiuta il cuore, abbassa la pressione e contribuisce a tenere sotto controllo glicemia e colesterolo. L’attività, abbinata ad un’alimentazione equilibrata, consente anche di incidere sul peso e sul dimagrimento. Ognuno ha la propria routine, tra orari e programmi. Lo studio condotto dagli scienziati della Nottingham Trent University si sofferma su un ‘dilemma’ abbinato ad ogni tipo di attività, anche ad una elementare come camminare. Meglio l’esercizio fisico a digiuno o dopo un pasto? Nell”archivio’, ricorda la NTU, sono state prodotte ricerche secondo cui allenarsi a stomaco vuoto aiuta a bruciare circa il 70% di grassi in più rispetto a chi si allena due ore dopo aver mangiato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Digiuno intermittente e dieta ‘tradizionale’, lo studio e il confronto
Il digiuno intermittente, che alterna periodi di alimentazione a periodi di digiuno, è oggetto di studi comparativi con la dieta tradizionale.
Tumore al seno, lo studio a Genova: la dieta "mima digiuno" e il desametasone per potenziare le terapie
Uno studio internazionale coordinato dall'ospedale San Martino e dall'Università di Genova, in collaborazione con il Netherlands Cancer Institute, esplora l'uso della dieta
Fai digiuno e tagli i carbo…eppure non dimagrisci Ecco perché il tuo metabolismo ti sta boicottando
Argomenti discussi: A che ora è meglio allenarsi, per ottenere i risultati sperati? Lo abbiamo chiesto a una serie di personal trainer; Sai quanti minuti di attività fisica dovresti fare dopo i 40 anni per vivere più a lungo?; Pesce crudo e rischio epatite, l’immunologo: Ecco quando può accadere.
Allenamento a digiuno o dopo mangiato? Lo studio e la sceltaCamminare, come ogni esercizio fisico, produce benefici per la salute. Il movimento giova al quadro cardiovascolare, aiuta il cuore, abbassa la pressione e contribuisce a tenere sotto controllo ... msn.com
Cosa Mangiare Dopo un Allenamento a DigiunoScopri cosa mangiare dopo un allenamento a digiuno per favorire il recupero muscolare, ricaricare l'energia e ottimizzare i benefici ... microbiologiaitalia.it
L’allenamento a digiuno è spesso associato a un maggiore consumo di grassi, ma la scienza mostra che gli effetti dipendono dal tipo di allenamento, dall’intensità e dal contesto individuale. Non è di per sé migliore o peggiore: è uno strumento che può essere facebook