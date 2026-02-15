All’Avana si stanno arrangiando

A Cuba, la carenza di carburante, elettricità e beni di prima necessità ha spinto le persone a trovare soluzioni alternative. A differenza di quanto si possa pensare, molti continuano le loro attività quotidiane, spesso facendo affidamento su metodi fai-da-te per affrontare la crisi. Per esempio, alcuni si organizzano con generatori fatti in casa o condividono risorse tra vicini. La situazione rende evidente quanto la popolazione si adatti per sopravvivere in condizioni difficili.

In tutta Cuba mancano carburante, elettricità e beni essenziali, ma la vita sembra scorrere quasi come sempre: un giorno alla volta Cuba sta vivendo una situazione che metterebbe in enorme allarme ogni paese in tempo di pace. Il blocco imposto dagli Stati Uniti ai rifornimenti di petrolio sta rendendo introvabile, o molto caro, ogni genere di carburante. A questo si aggiunge la mancanza di elettricità, di moneta e in parte di cibo. Cuba però ha una decennale storia di carenze, a cui la popolazione risponde con un certo fatalismo e molta capacità di arrangiarsi: la crisi viene affrontata con scontento, ma non blocca la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Donald Trump intensifica le misure nei confronti di Cuba, rafforzando la pressione sul regime castrista.

