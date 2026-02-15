Allarme crolli nel Salento | la costa cambia volto tra Adriatico e Ionio

Il mare ha causato crolli lungo la costa del Salento, portando via tratti di scogliera e alterando il paesaggio. Le onde si infrangono con maggiore forza, accelerando il cedimento delle formazioni rocciose tra l’Adriatico e lo Ionio. Recenti escursioni hanno mostrato come alcune parti di scogliera si siano già sgretolate, lasciando dietro di sé cumuli di pietre.

Il Salento sta assistendo a una trasformazione silenziosa ma evidente: pezzi di costa soggetti a crolli, archi naturali che scompaiono, scogliere che arretrano sotto la spinta di mareggiate sempre più violente. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una sequenza ravvicinata di crolli che racconta la fragilità strutturale di uno dei litorali più iconici del Mediterraneo. Dall'Adriatico allo Ionio, la linea di costa cambia forma sotto gli occhi di residenti e turisti. Una sequenza di cedimenti tra Adriatico e Ionio Negli ultimi 24 mesi il Salento è stato teatro di numerosi fenomeni erosivi, frane e distacchi rocciosi.