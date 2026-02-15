All’alberghiero c’è un nuovo laboratorio di lavorazione e degustazione
All’alberghiero Martini, guidato da Marzia Andreoni, nasce un nuovo laboratorio dedicato alla lavorazione e alla degustazione dei cibi, per sostenere un’educazione più inclusiva. La scuola ha deciso di investire in uno spazio speciale, progettato per accogliere studenti con diverse abilità e offrire loro opportunità pratiche di apprendimento. Un esempio concreto di questa scelta è l’allestimento di attrezzature adattate, che permettono a tutti di partecipare attivamente alle attività.
Parola chiave: inclusione. L' istituto alberghiero Martini guidato da Marzia Andreoni è in prima linea con attività inclusive e, ovviamente, con laboratori ad hoc. Lavorare tutti insieme, facendo squadra, è una strategia vincente e del resto l'istituto imposta le attività per brigate. Un nuovo importante spazio è stato allestito nell'ambito dei progetti di potenziamento delle competenze. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia l'Istituto alberghiero di Montecatini ha dato forza al percorso di formazione ' Il gusto del territorio 202425 '. La scuola aveva infatti bisogno di un piccolo laboratorio di lavorazione e degustazione dotato di banconi in acciaio, piastre a induzione, una nuova cappa di aspirazione, un piccolo forno e un frigo, più relativa minuteria.
Cervia, all'Alberghiero un nuovo indirizzo di accoglienza turistica dedicato a sport e wellness
L’Istituto Tonino Guerra di Cervia introduce un nuovo indirizzo di accoglienza turistica dedicato a sport e wellness.
Istituto Ricasoli. Un nuovo edificio per agrario e alberghiero
L’Istituto Ricasoli di Siena ha presentato al Comune una richiesta di variante per la realizzazione di un nuovo edificio destinato a attività scolastiche, specificamente per i settori agrario e alberghiero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
