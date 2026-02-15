Allagamenti e frane in Calabria | evacuazioni a Cassano all’Ionio smottamento e strada bloccata nel Catanzarese – Video

Le piogge intense hanno provocato allagamenti e frane in Calabria, portando all’evacuazione di diverse famiglie a Cassano all’Ionio. La causa è il maltempo che ha colpito la zona, causando uno smottamento che ha bloccato una strada principale nel territorio del Catanzarese. Sul posto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno lavorando per mettere in sicurezza le persone e rimuovere i detriti. Un video mostra le auto sommerse dall’acqua e la voragine aperta sulla carreggiata.

Proseguono senza sosta le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza delle popolazioni colpite dalle forti piogge a Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. Dalle prime ore del pomeriggio di sabato 14 febbraio, in particolare nelle aree dei Laghi di Sibari e di contrada ‘Lattughelle’, stanno operando anche i tecnici e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria e della Puglia. Sul posto il direttore regionale della Protezione civile e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha svolto un sopralluogo. In supporto ai vigili del fuoco del Comando di Cosenza, i moduli di colonna mobile richiesti dal direttore regionale dei vigili del fuoco della Calabria, Maurizio Lucia, e inviati dal Centro operativo nazionale del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allagamenti e frane in Calabria: evacuazioni a Cassano all’Ionio, smottamento e strada bloccata nel Catanzarese – Video Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio evacua 500 residenti: «Lasciate le vostre case» – Il video Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha ordinato l’evacuazione di 500 persone nelle frazioni di Piano Scafo e Lattughelle, a causa dell’esondazione di due fiumi nel territorio. Allerta meteo a Messina: evacuazioni in corso in zona Ritiro per rischio frane e allagamenti. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla zona di Ritiro, a Messina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, allagamenti e frane in Calabria. A Fiumicino evacuate 50 persone; Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi in Sicilia; Il maltempo sferza l’Italia. Allagamenti e frane. In Calabria 500 sfollati; Allerta meteo, Calabria chiede lo stato d'emergenza. Il mare raggiunge le case a Fiumicino - Aggiornamento del 15 Febbraio delle ore 07:36. Strade chiuse, famiglie evacuate, frane e allagamenti: ancora maltempo in Sardegna, il rio Mannu rompe gli arginiSardegna ancora nella morsa del maltempo. Continua a piovere in diverse aree, i livelli dei corsi d’acqua in crescita creano criticità idrauliche su tutti i bacini dell’Isola. La situazione delle ... unionesarda.it Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi anche in Sicilia e Sardegna | Occhiuto: Chiesto stato di emergenza nazionaleIl ministro Piantedosi ringrazia il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'impegno straordinario nelle aree colpite in queste ore difficili Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Sud. La sit ... tgcom24.mediaset.it Ancora frane, smottamenti, allagamenti nel ternano.. nelle immagini il fossato di Stroncone! facebook Frane e allagamenti, la Ciociaria nella morsa del maltempo x.com