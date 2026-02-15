Alice Mangione porta in scena ‘Cruda e nuda’ dopo aver scatenato il pubblico con le sue battute a Milano, e questa sera si esibisce al teatro Masini di Faenza, portando con sé un grande entusiasmo. Domani sera, alle 21, sarà invece sul palco del teatro Alighieri di Ravenna, pronta a far ridere ancora una volta.

Doppio appuntamento con la stand up comedian Alice Mangione, protagonista alle 21 di stasera sul palcoscenico del teatro Masini di Faenza e domani sera, alla stessa ora, al teatro Alighieri di Ravenna. L’attrice proporrà ’ Cruda e nuda ’, il suo primo spettacolo da solista, di cui è anche autrice insieme a Manuela Mazzocchi, in cui dice la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità, raccontando ad alta voce ciò che veramente pensa, degli altri e di sé stessa. Per farlo usa un metodo empirico, razionale, affidabilissimo: i tarocchi E, tarocco dopo tarocco, l’attrice rifletterà su tutto ciò che ci rende quello che siamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alice Mangione con 'Cruda e nuda'. Sarà una doppietta di risate

La stand up comedian Alice Mangione ha portato sul palco del Teatro Masini di Faenza uno spettacolo intimo e diretto.

Alice Mangione, la stand-up comedian di Ravenna, porta sul palco del Teatro Alighieri il suo primo spettacolo da solista,

